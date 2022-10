"Il a vachement changé": Kylian Mbappé fort critiqué par les internautes pour son manque de fair-play lors du Ballon d’or

Depuis plusieurs jours, le doute planait sur la présence de Kylian Mbappé à la cérémonie de remise du Ballon d'or 2022. Quelques heures avant la prestigieuse cérémonie, Le Parisien a confirmé qu'il serait présent au Théâtre du Châtelet. Sixième lors du Ballon d'or 2022, Kylian Mbappé n'a pas manqué de susciter l'intérêt des caméras avec son visage particulièrement sérieux, voire crispé. Sur de nombreuses photos, l'attaquant français laisse entrevoir sa déception de ne pas avoir été repris dans le top 5 alors que l'intéressé s'était placé dans le trio de tête lors d'un entretien accordé à France Football en août. "Je dirais Benzema, moi et Mané. À la place de Karim, si je ne gagne pas là, j'arrête pour toujours de penser au Ballon d'Or".

Plusieurs internautes n’ont pas hésité à critiquer le joueur pour son attitude peu fair-play à l'égard de Karim Benzema.

"Quel est son problème ? Il a vachement changé depuis 2018" publie une internaute avant d’ajouter "ça devient inquiétant, non ?". Un autre internaute déclare : "Il va falloir qu’il change de mentalité et qu’il prenne exemple sur la détermination, le travail et l’humilité de Karim. Il a le talent pour le Ballon d’or mais il n’a absolument pas la mentalité". "Surcôté" ajoute encore un autre.

