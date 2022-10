Accueil Sports Football Europe Mais pourquoi le foot est-il si injuste avec les gardiens de but ? L'autre regard signé Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©AP

Élevé au rang de meilleur gardien de l'année, Thibaut Courtois a évidemment raison de s'étonner de sa septième place au classement global du Ballon d'or. Le gardien belge a signé une saison exceptionnelle et a été, avec Karim Benzema, le pilier de la quatorzième victoire du Real en Ligue des champions. On a encore en mémoire ses parades d'anthologie face à Messi, Werner, De Bruyne ou Salah. Objectivement, il méritait donc clairement une place sur le podium. Mais, aux yeux des jurés de France Football, le foot est visiblement, d'abord, un sport d'attaquants.



Dans toute l'Histoire, un seul gardien a hérité du prestigieux trophée : le Russe Lev Yachine. Et les défenseurs ont été à peine...