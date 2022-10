Andres Iniesta se confie sur sa dépression lors de son apogée avec le Barça : "J’avais perdu l’envie de vivre"

Footballeur professionnel, vainqueur de la Coupe du monde, de l’Euro à deux reprises, de la Ligue des Champions, du championnat espagnol et de nombreux autres trophées, Andres Iniesta a eu une carrière dont n’importe quel joueur rêverait. Et pourtant, l’argent, la gloire et la réussite n’ont pas pu rendre heureux le Catalan.

En 2020, l’Espagnol avait déjà expliqué au travers du documentaire "Andres Iniesta, le héros inattendu", les moments de dépression qu’il a vécus après la saison historique du Barça en 2009. "J’en suis arrivé à un point où j’attendais les nuits car je prenais des médicaments et je pouvais enfin me reposer, explique le milieu de terrain avant d’expliquer grâce à qui il a pu s’en sortir. Ma femme, ma petite amie à l’époque, a toujours été à mes côtés. Elle passait des nuits avec moi dans la maison de mes parents. Ceux qui vous entourent vous aident à retrouver un certain sens. Je suis très reconnaissant envers chacun d’eux."

L’international espagnol a pu reparler de ses moments de dépression lors du podcast The Wild Project. "J’avais perdu l’envie de vivre. Je faisais un câlin à ma femme, mais c’était comme faire un câlin à un oreiller. Vous ne ressentez rien", déclare le sauveur de l’Espagne lors de la finale de la Cdm de 2010.

La période dépressive qu’Andres Iniesta a subie s’est déclenchée en 2009 suite au décès d’un ami proche, Dani Jarque, joueur de l’Espanyol de Barcelone. Même s’il se sent mieux aujourd’hui, Andres Iniesta explique encore suivre une thérapie. "J’ai besoin de me réparer. J’aime écouter des professionnels parler de la maladie mentale et de la dépression. Avec le temps, la vie vous apprend que la dépression et la maladie mentale peuvent toucher n’importe qui. Ce n’est pas une question de biens matériels. Je peux avoir toutes les voitures du monde et tout ce que je veux, mais il est toujours difficile de faire face aux problèmes de la vie."