Roberto Martinez au Portugal dès ce lundi, à défaut de Zinédine Zidane

Ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que Roberto Martinez ne quitte sa maison de Waterloo (qu’il gardera jusqu’au mois de juin pour garantir la scolarité de ses filles) pour rejoindre le Portugal. La chaîne espagnole Cadena SER assure que le Catalan prendra l’avion pour Lisbonne ce lundi et signera un contrat jusqu’en 2026 pour devenir le nouveau sélectionneur national du Portugal. Il y menera l'équipe de Cristiano Ronaldo jusqu'à la Coupe du monde organisée aux USA, au Mexique et au Canada.