Roberto Martinez face au défi Cristiano Ronaldo : “Je ne prendrai pas de décisions hâtives”

Une nouvelle page s’ouvre au Portugal. L’ère Fernando Santos s’est achevée après huit années et plus d’une centaine de rencontres. Avec à la clef deux trophées : la Ligue des nations en 2019 et surtout l’Euro en 2016, remporté pendant que la Belgique pleurait...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous