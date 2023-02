Si cette Super League connaît beaucoup de détracteurs, ce n’est certainement pas le cas de Toni Kroos. Dans le podcast Einfach mal Luppen, l’Allemand a évoqué ce projet : “Je pense que la Super League verra le jour, et ce pour plusieurs raisons. La Super League a changé sa formule et mérite d’être entendue”, a-t-il déclaré avant de critiquer vertement l’UEFA.

”Si vous regardez sous les deux angles, vous verrez que l’UEFA n’est pas du tout un bon samaritain pour les fans de football”, explique l’ancien international allemand, “vous verrez aussi que la Super League n’a pas l’intention, du moins dans cette nouvelle version, d’exclure des équipes, car il n’y aura pas de membres permanents. C’est une compétition, un tournoi ouvert, mais géré par les clubs et non par l’UEFA. Car ces clubs estiment qu’ils n’ont pas besoin de l’UEFA pour cela. Je pense que cela mérite au moins une chance.”

Pour le joueur du Real Madrid, la Super League doit relancer l’intérêt du football pour les supporters : “On a déjà parlé de la perte de passion dans le football. Je pense que le Super League a la possibilité d’inverser cette situation. Il faut plus d’enthousiasme et d’émotion pour les matchs que nous pourrons voir. Car au final, ne nous leurrons pas, beaucoup de gens disent toujours : “Qui veut voir le Real Madrid contre Manchester City chaque semaine ?” Mais vous n’avez pas assez regardé de rencontres entre Federer et Nadal ? Moi pas en tout cas. C’est mon opinion.”