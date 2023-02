Elle n’a pas porté plainte contre l’international marocain, mais a raconté avoir été violée au domicile de ce dernier, à Boulogne, le samedi 25 février. Comme l’a raconté la jeune femme, qui a fait connaissance avec Hakimi via Instagram, “les choses auraient dérapé” et le footballeur “aurait soulevé ses vêtements et embrassé ses seins”, alors qu’elle le repoussait et protestait. Hakimi aurait “commis une pénétration digitale”, ajoute encore Le Parisien.

La victime présumée aurait réussi à se dégager et s’échapper, avant de faire appel à une amie.