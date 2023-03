La voie est royale : Anderlecht et l’Union peuvent marquer l’histoire de la Belgique en Europe

Avec son triplé, Gift Orban a envoyé les supporters de Gand au septième ciel. Deux buts du gauche et une mine du droit, le phénomène nigérian a encore démontré qu’il était LE renfort de l’hiver 2023. Une victoire nette et sans bavure 1-4 à Basaksehir qui permet aux Buffalos de passer en quarts de finale… et d’offrir une possibilité en or aux clubs belges d’entrer dans l’histoire !