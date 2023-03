Le défenseur de l'équipe du Portugal Pepe est forfait pour les premiers matches de qualifications pour l'Euro 2024 contre le Liechtenstein et le Luxembourg, a annoncé lundi la fédération portugaise de football (FPF).

Pepe a été "déclaré indisponible" puis "dispensé" par le service médical de la FPF, précise un communiqué. Le joueur du FC Porto, âgé de 40 ans, souffre d'une blessure à la jambe droite. Il était déjà forfait ce week-end avec son équipe face à Braga (0-0).

Pepe figurait dans la première liste de 26 joueurs, dévoilée vendredi par Roberto Martinez, le nouveau sélectionneur du Portugal après son départ des Diables Rouges dans la foulée de l'élimination dès la phase de poules de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo, qui aura l'occasion de battre le record du monde de sélections en équipe nationale, et ses coéquipiers doivent se retrouver lundi après-midi pour préparer la campagne qualificative pour l'Euro 2024 en Allemagne.

Le Portugal affrontera le Liechtenstein le 23 mars à Lisbonne puis se rendra au Luxembourg le 26 mars.

Pedri et Gerard Moreno forfaits avec l'Espagne, Yeremy Pino et Borja Iglesias en renfort

Luis de la Fuenta, le sélectionneur de l'Espagne, a dû opérer à deux changements dans sa sélection en vue des premiers matches de qualification pour l'Euro 2024. Pedri (FC Barcelone) et Gerard Moreno (Villarreal) sont blessés et remplacés par Yeremy Pino (Villarreal) et Borja Iglesias (Real Bétis). Pino, 20 ans, faisait partie de la sélection espagnole qui a été éliminée en huitièmes de finale de la Coupe du monde par le Maroc en décembre dernier au Qatar. Iglesias a lui fêté sa première cap avec la Roja en septembre dernier mais n'avait pas été repris pour le Mondial.

L'Espagne débutera ses qualifications pour l'Euro 2024 avec la réception de la Norvège le samedi 25 mars à Malaga avant de se rendre en Écosse le mardi 28 mars. Chypre et la Géorgie sont les deux autres nations du groupe A.