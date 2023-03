Mbappé nommé capitaine des Bleus, Antoine Griezmann pourrait dire stop à l’équipe de France

En balance avec Antoine Griezmann pour reprendre le brassard, l’attaquant a donc été préféré par Deschamps, sans doute en partie parce qu’il incarne l’avenir des Bleus sur le long terme puisqu’il n’a que 23 ans. Mais ce choix pourrait avoir d’autres conséquences, plus inattendues.

De plus en plus isolé chez les Bleus

En effet, selon L’Équipe, Antoine Griezmann s’interroge de plus en plus sur son avenir en équipe de France. Âgé de 32 ans, Grizou a été touché par les départs à la retraite de Lloris, Mandanda et Varane qui ont tous les trois dit adieu aux Bleus. De même, il serait grandement affecté par la longue absence de son ami Paul Pogba en sélection. Le milieu de terrain de la Juventus est en proie à de nombreuses blessures depuis de nombreux mois et n’a donc plus été appelé par Didier Deschamps mars 2022 et un double amical contre la Côte d'Ivoire et l’Afrique du Sud.

Ces absences mineraient Griezmann qui se sentirait plus isolé que jamais chez les Bleus, selon L’Équipe, malgré la présence d’Olivier Giroud dont il est très proche. Le fait qu’il n’ait pas été nommé capitaine par DD est un coup supplémentaire pour l’ancien joueur du Barça. Apprécié de l’ensemble du groupe des joueurs et fort de son énorme expérience avec les Bleus (117 caps), le joueur de l’Atletico Madrid pouvait également faire valoir de solides arguments également.

Le fidèle de Deschamps

Une retraite internationale de Grizou serait une catastrophe pour l’équipe de France tant il a été un pion essentiel du système de Didier Deschamps ces dernières années, en tant que travailleur de l’ombre. “Je dois énormément à Didier Deschamps qui a été le premier à m’appeler”, confiait-il durant la dernière Coupe du monde, “sur le terrain, je donne tout pour le maillot, la France mais aussi pour lui. Je veux essayer de tout faire pour qu’il soit fier de son numéro 7.”

Quoi qu’il en soit, Griezmann a bien rejoint les Bleus pour ce rassemblement. L’équipe de France affrontera les Pays-Bas (vendredi) et l’Irlande (lundi) dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024.