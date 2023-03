Après une pige à Fenerbahçe, il avait signé à Istanbul Basaksehir l’été dernier où il n’a joué que sept rencontres, handicapé par de multiples blessures. Ce sont précisément ces problèmes de santé qui l’ont poussé à raccrocher les crampons.

”Ces dernières semaines et mois, j’ai souffert de plusieurs blessures, et il est devenu de plus en plus clair qu’il était temps pour moi de quitter la grande scène du football”, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux, remerciant au passage les clubs dans lesquels il a joué durant ses 17 ans de carrière, ainsi que ses entraîneurs et coéquipiers.

”J’adresse également un 'merci' très spécial à ma famille et à mes amis les plus proches qui ont fait partie de ce voyage depuis le premier jour et m’ont donné tant de soutien, à travers les bons et les mauvais moments”, a-t-il ajouté avant de finalement remercier les supporters.