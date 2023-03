Comment Mike Maignan s’est imposé en un match : “Avec son explosivité et son jeu au pied, il est clairement plus fort que Lloris”

Il est inutile de ressasser le passé et ce vendredi, Maignan s’est efforcé à rassurer les supporters des Bleus sur le présent en réalisant une prestation parfaite pour son baptême en tant que numéro 1 après une ère de plus d’une décennie marquée par la mainmise de Lloris.

guillement Maignan a stoppé son 12 penalty dans sa carrière sur 51 tentatives.

Présent en tribunes après avoir été célébré par la Fédération, le recordman absolu des sélections en équipe de France avec 145 caps a pu constater que sa succession était claire et actée. “Maignan est un gardien complet et moderne qui construit à la relance depuis l’arrière grâce à son excellent jeu au pied, analyse Silvio Proto. Il est très fort dans le domaine aérien. Ce qui le différencie des autres, c’est qu’il sort avec les bras en avant et pas en se jetant en faisant une croix glissée. En plus de cela, il a des réflexes impeccables.”

Hugo Lloris a pu constater depuis les tribunes que sa succession était assurée. ©AFP or licensors

Les Néerlandais ont pu expérimenter cela. L’ancien gardien du LOSC n’a pas hésité à faire dans le peu académique en sortant un coup franc de Depay comme un volleyeur. Il a également été rassurant lors de ses quatre autres arrêts tout en apportant une vraie solution à ses partenaires à la relance avec ses 88 % de passes réussies.

Un savoir-faire indéniable sur les penaltys

Pour couronner le tout, celui qui a vu le jour à Cayenne en pleine Guyane française s’est illustré en préservant son clean sheet en détournant le penalty de Depay. Son douzième stoppé dans sa carrière sur 51 tentatives. Comme un symbole là où son prédécesseur ne parvenait pas à se singulariser dans cet exercice ce qui a pu coûter le dernier Mondial.

”C’est Mike ! Je n’avais pas de doute sur sa capacité. C’est un leader. Je n’avais aucune inquiétude, commente Didier Deschamps avant finalement de s’enflammer. Mike avait confiance, mais faire un match comme ça, tout de suite… Ce n’est quand même pas évident de remplacer Hugo avec tout ce qu’il a pu faire et très bien faire, mais Mike a vraiment tout pour prendre le relais.”

guillement "Mike a vraiment tout pour prendre le relais."

Peut-il aussi le faire oublier ? “Ça va être difficile, car Lloris a écrit l’histoire en gagnant la Coupe du monde, en devenant le recordman de sélections et celui qui a porté le plus le brassard”, poursuit Proto. Disons toutefois que la retraite internationale du gardien de Tottenham tombe parfaitement alors que Maignan a déjà soufflé ses 27 bougies.

”Ce n’est pas une perte de temps pour lui, car quand tu es gardien, tu atteins ton meilleur niveau entre 27 et 33 ans. Il est dans la force de l’âge et à l’instant T, il est meilleur que Lloris. Au niveau intrinsèque, il est également clairement plus fort grâce à son explosivité, son jeu au pied et sa lecture du jeu aérien.”

Des qualités parfaites pour rassurer ses coéquipiers. “On ne voulait pas prendre de buts. Je sais que c’était aussi important pour Mike de prendre le clean sheet pour sa première en tant que numéro 1”, abonde Kylian Mbappé.

Chez les Bleus, une page s’est tournée, mais avec Maignan, la charnière centrale Konaté-Upamecano et Kolo Muani, la relève est assurée.

”Ce n’est que le début. Il ne faut pas s’enflammer ni négliger ce que l’on a fait, mais le plus dur reste à faire”, prévient le nouveau capitaine. Il serait en partie réalisé en cas de succès à Dublin.