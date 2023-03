Et pour Kylian Mbappé, déjà auteur de deux buts contre les Hollandais, une nouvelle opportunité de marquer se profile. Grâce à son doublé, il a planté ses 37 et 38ème roses en Équipe de France (en 67 sélections), dépassant ainsi Karim Benzema. Il n’est plus qu’à trois unités de Michel Platini, quatrième au classement des meilleurs buteurs français, avec qui il partage le même ratio de but par match joué (0,57).

”C’est un honneur mais c’est aussi la prochaine cible à battre. Platini reste une légende absolue du foot français, peu importe si je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini mais je veux continuer ma route et ça passe par Michel Platini”, prévenait le nouveau capitaine des Bleus en conférence de presse.

Mbappé devrait donc claquer un triplé pour dépasser Michel Platini dès ce lundi soir. Devant lui, il y a donc Michel Platini (41 buts en 72 sélections), Antoine Griezmann (43 buts en 118 sélections), Thierry Henry (51 buts en 123 sélections) et Olivier Giroud (53 buts en 121 sélections).

On devine qu’à (court) terme, il devrait être le meilleur buteur français de l’histoire…