Une Equipe de France qui s'impose sans coup de main mais grâce à un splendide coup de pied

Une génération plus tard, tout a changé pour le football français qui a acquis en une décennie une étoile supplémentaire et s’est reconstruit totalement mais, ce lundi, il fallait vraiment le savoir, car la prestation produite par les hommes de Didier Deschamps ne reflétait pas une équipe qui a disputé trois finales lors de ses quatre dernières grandes compétitions.

Tout devient plus compliqué lorsque l’adversaire ne se livre pas aux dents ultra-aiguisées des vices-champions du monde comme les Bataves de Ronald Koeman, dont les cinq absents importants pouvaient être invoqués comme un alibi.

Pas question pour les Irlandais de se chercher des excuses. Avec un bloc rigoureux et une prise systématique à deux de Kylian Mbappé, les “Boys in Green” ont annihilé les Tricolores.

La solution passait donc par des décalages sur les ailes, mais les 17 centres adressés en première mi-temps par Hernandez et Pavard ont trop souffert du manque de justesse technique de leurs auteurs, en particulier le premier cité pas franchement dans son assiette à l’Aviva Stadium.

On sentait même les Français sur un fil, lorsque les coups francs et corners de Cullen, l’ancien Anderlechtois, se succédaient autant que les chants irlandais assourdissants. Sans coup de main, encore fallait-il qu’il y ait un coup de pied pour sauver la France. Il est venu des pieds de Benjamin Pavard qui s’est rappelé aux bons souvenirs de Kazan plutôt que de Doha en envoyant une splendide frappe en dehors de la surface (50e). En fin de match, Maignan s’est envolé pour sauver les trois points et cet arrêt a valeur de but (90e).

L’histoire retiendra donc que la France s’est imposée sur le même score qu’il y a 14 ans en souffrant autant mais que, cette fois-ci, elle ne devrait pas trembler pour se qualifier pour la prochaine grande compétition.