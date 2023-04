15 points récupérés par la Juve et un suspense relancé : la fin de saison s'annonce folle en Serie A

La lutte fera rage jusqu’au bout

Avec le retour des Banconeri dans le Top 3, il n’y a pas que la Lazio qui est impactée. L’AC Milan (4ème, 56 points), l'AS Rome (5ème, 56 points), et l’Inter (6ème, 54 points) ont tous reculé d’une place au classement. Ces cinq équipes se tiennent à sept points, avec autant de matchs à jouer. Au niveau du calendrier, tous vont encore se rencontrer d’ici la dernière journée. On citera notamment les deux déplacements de la Lazio en terre milanaise, la réception de l’Inter et de l’AC Milan pour les hommes de José Mourinho ou encore le déplacement des Rossoneri à Turin.

Tant d’affiches qui peuvent faire déjouer tous les pronostics chaque week-end. Interrogé en conférence de presse sur la lutte au Top 4, Stephano Pioli (coach de l’AC Milan) pointe l’importance des prochaines semaines. “J’ai dit à l’équipe que le prochain match contre Rome sera décisif pour notre classement final. Nous n’avons pas besoin de motivation supplémentaire. Il faut gagner tous les matchs. Il y a eu des moments difficiles, mais on les a surmontés. Maintenant, il faut continuer, mais ce match contre Rome vaudra certainement double.”

Gérer le championnat… et aussi la Coupe d’Europe

Lorsque l’on regarde les équipes engagées dans la course à la Ligue des Champions, un constat saute aux yeux : quatre équipes sur cinq sont encore en lice dans les différentes compétitions continentales. Les deux clubs de Milan s’affronteront en demi-finale de C1. La Juve et l’AS Rome, quant à eux, défieront Séville et Leverkusen, tombeur de l’Union Saint-Gilloise en Europa League. Les quatre clubs vont devoir trouver la meilleure stratégie possible pour rester compétitifs sur les deux plans. Une situation dont pourrait profiter la Lazio. Les Romains n’ont plus que le championnat à jouer et pourront aborder cette dernière ligne droite avec un peu plus de fraîcheur physique que ses concurrents.

Le combat pour la compétition aux grandes oreilles va continuer dans ces prochaines semaines, mais cela ne pourrait ne pas suffire pour se qualifier. Un incroyable concours de circonstances priverait le futur quatrième de Ligue des Champions. En effet, si deux clubs italiens venaient à remporter une des deux Coupes d’Europe et, ne sont pas dans le Top 4 à l’issue de la saison, il y aurait six qualifiés en Champions League. Ce que le règlement ne permet pas (chaque pays pouvant avoir cinq clubs maximums en LDC). Le 4ème verrait donc sa qualification s’envoler.

Le suspense reste donc entier en Serie A où chaque duel, championnat et Coupes d’Europe confondus, aura son importance.