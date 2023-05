1 – Unique buteur du PSV en finale de la Coupe face à l’Ajax ce dimanche, Thorgan Hazard a permis d’égaliser (1-1) pour ensuite emmener son club en prolongations et y inscrire l’un des trois tirs au but des siens pour remporter son premier trophée aux Pays-Bas. Il s’agit du troisième titre de sa carrière, après la Coupe et la Supercoupe d’Allemagne soulevées avec Dortmund. Déjà victorieux l’an dernier, Johan Bakayoko enchaîne quant à lui une deuxième Coupe d’affilée.

2 – Romelu Lukaku a délivré deux assists dans la victoire de l’Inter contre la Lazio (3-1), une première pour l’attaquant depuis le 22 novembre 2020 contre le Torino (4-2).

3 – Panique au PSG, défait par Lorient (1-3) : pour la toute première fois de l’ère qatarie entamée en 2011, l’équipe a perdu à domicile en encaissant trois buts.

4 – Jérémy Doku a enregistré son deuxième doublé en trois matchs. Soit quatre buts en l’espace de deux semaines… autant que lors de ses deux premières saisons à Rennes.

5 – D’une superbe bicyclette, Christian Benteke a offert la victoire à DC United contre Charlotte (3-0). L'attaquant compte désormais cinq buts à son compteur en MLS.

8 – En allant battre Fulham (1-2), Manchester City a remporté son 8e match consécutif pour s’emparer de la tête du championnat pour la première fois depuis le mois de novembre. Ce mardi soir, Arsenal devra battre Chelsea pour reprendre son siège de leader.

13 – Auteur d’une splendide reprise de la tête contre Mayence (3-0), Sebastiaan Bornauw a inscrit son premier but pour Wolfsbourg depuis le 26 février 2022, il y a plus de treize mois.

15 – Moment d’histoire samedi au Camp Nou avec la montée au jeu de l’ailier espagnol Lamine Yamal à seulement 15 ans et 290 jours, plus jeune joueur de l’histoire du Barça à évoluer en Liga.

22 – Naples devra attendre au moins jusqu’à son déplacement de jeudi à l’Udinese pour fêter le titre. Les Napolitains ont été virtuellement champions durant 22 minutes ce dimanche grâce au but d’Olivera (62e) et jusqu’à l’égalisation de Dia (84e).

66 – Toulouse et Brecht Dejaegere ont remporté la Coupe de France samedi soir. Le TFC n’avait plus soulevé ce trophée depuis 66 ans. La victoire contre Nantes (1-5) est aussi le plus large succès en finale depuis 1970.

97 – Alexis Saelemaekers a été héroïque pour le Milan AC en inscrivant le but de l’égalisation à la 90e+7, trois minutes après qu’Abraham ait planté le 1-0 pour la Roma. C’est le quatrième but du Belge cette saison avec les Rossoneri.

99 – Grosse désillusion pour Tottenham et Richarlison dimanche. Le Brésilien pensait arracher le partage au bout des arrêts de jeu (90e+3) avec enfin son premier but pour les Spurs en Premier League, mais Diogo Jota a offert la victoire à Liverpool 99 secondes plus tard (4-3).