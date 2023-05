Le 11 mai 1983, Alex Ferguson construit sa légende en offrant à Aberdeen la C2 face au Real Madrid

Ce fils d’ouvrier en construction navale promis à une carrière de labeur dans une manufacture écossaise trouva son salut dans le ballon. Et après une carrière de joueur qui le mena des Queen’s Park à Ayr United en passant notamment par les Rangers, Alexander Chapman Feguson, attaquant infatigable, peu doué techniquement, mais avec un sens inné du placement, fut emporté par sa vocation, enfilant un costume de coach, à seulement 32 ans. Il débarque quatre ans plus tard à Aberdeen, en juin 1978. Et mène les "Dons" au titre de champion deux ans plus tard, damant le pion au Celtic et aux Rangers qui raflaient les lauriers depuis 15 ans.

Avant son premier chef-d’œuvre. Une campagne européenne fabuleuse, en 1982-1983. Avec un quart de finale retour de C2 mémorable, au Pittodrie. Quand Aberdeen, qui avait tenu le Bayern en échec (0-0) à l’aller, élimina le club munichois 3-2 après avoir été mené 1-2. Avant de s’offrir… Waterschei en demi-finales. Le club limbourgeois, “ancêtre” du Racing Genk, s’écroula en Écosse : 5-1. Lei Clijsters et les siens gagnèrent le retour grâce à un but d’Eddy Voordeckers (1-0), mais ne purent empêcher les "Dons" de filer vers leur destin.

Dans la soirée du 11 mai 1983, à Göteborg en Suède, Aberdeen, s’offre, en finale de la Coupe des Coupes, le scalp du Real Madrid. Avec une équipe 100 % écossaise. Eric Black, à l’affût dans le rectangle, avait ouvert le score, dès la 7e minute. Juanito, sur un penalty, rétablissait l’égalité dès le quart d’heure. Et le score ne changea plus durant le temps réglementaire. Dans les prolongations, le club espagnol, alors entraîné par Alfredo Di Stefano, fut trahi par son arrogance et le génie tactique du coach écossais. Et John Hewitt, de la tête (112e), offrait la postérité aux Écossais, dans un stade Nya Ullevi médusé.

Aberdeen gagna encore le titre de champion en 1984 et 1985. Le bilan des huit premières années de coaching de Ferguson, sur les bords de la mer du Nord, a marqué l’histoire du club de la ville de granit : 3 fois champion, 1 coupe d’Europe (cette C2 1983), une Supercoupe d’Europe (toujours en 1983, contre Hambourg), 4 coupes nationales et une Coupe de la Ligue.

La légende était en marche, plus personne n’allait pouvoir l'arrêter. Contacté par Busby et Charlton, Ferguson prit en main le destin de Manchester United en 1986. Pour devenir un "Sir" coiffé de multiples couronnes…

Quel entraîneur peut se vanter d’avoir sa statue dans deux clubs différents ?