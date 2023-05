José Mourinho a commencé sa collection de Coupes d’Europe il y a vingt ans, le 21 mai 2003 à… Séville

Le triptyque de 2003

Le 4 mai 2003, le FC Porto a balayé son hôte du jour, Santa Clara, 5-0. Cinq goals qui offrent aux Dragons leur 22e titre de champion du Portugal. Un sacre après lequel le FC Porto courait depuis 1999, et la fin d’une décennie dorée (champion en 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 !). Depuis, le Sporting Portugal (deux fois en 2000 et 2002) et le voisin du Boavista (2001) s’étaient partagé les lauriers portugais. C’est aussi le premier trophée d’un jeune entraîneur José Mourinho, qui vient de fêter ses 40 ans. La première étape d’un fabuleux triptyque cette saison-là…

Ce titre 2003 du FC Porto prit naissance lors de l’hiver 2002. Mécontents de la première partie de saison 2001/2002 de leur club, les dirigeants appelèrent à la rescousse un nouveau coach, bien coté pour son travail à la tête de la modeste formation d’União Leiria après avoir connu une expérience malheureuse au Benfica Lisbonne. José Mourinho prit ses marques et imposa vite ses idées lors de l’intersaison en transférant les joueurs qu’il désirait, puisant notamment au sein de son ancien club. Trois footballeurs de Leiria, le défenseur Nuno Valente, le milieu de terrain défensif Tiago et l’attaquant brésilien Derlei, le rejoignirent à Porto. Pour compléter sa refonte de l’effectif, Mourinho engage le défenseur Paulo Ferreira, acquis au Vitoria Setúbal, et les médians Maniche (Benfica) et Costinha (Monaco).

guillement "C'était gratifiant de voir les supporters nous offrir une standing ovation après une défaite."

Avec ces renforts, le coach portugais réussit à former une équipe solide et talentueuse qui allait conquérir son pays, en séduisant l’Europe aussi, avec un fabuleux parcours en Coupe de l’UEFA. Mourinho a imposé un style : une équipe qui joue haut et asphyxie son adversaire. Le Polonia Varsovie, au 1er tour ; l’Austria Vienne, au 2e ; Lens, en seizièmes ; Denizlispor, en huitièmes ; Panathinaïkos, en quarts ; la Lazio, en demies ; et, enfin, le Celtic, en finale : dans ce beau parcours en Coupe de l’UEFA 2002/2003, Mourinho retient, comme grand moment, la… défaite à domicile, à l’aller des quarts de finale contre les Grecs du Panathinaïkos, “quand mon équipe avait le contrôle total mais a manqué de chance et de précision pour la concrétisation. C’était gratifiant de voir les supporters nous offrir une standing ovation après une défaite. C’est commun en Grande-Bretagne mais pas dans les pays latins”.

Sur sa route européenne, le FC Porto aurait aussi pu croiser Anderlecht, que le Pana élimina de justesse un tour plus tôt.

Derlei, le héros de Séville

Le 21 mai 2003, les Dragons de José Mourinho écrivent donc une nouvelle glorieuse page de l’histoire du club portugais. Parmi les 52 000 spectateurs du stade olympique de Séville, 30 000 bruyants fans écossais tentent de cuver leurs nombreuses bières en jetant leurs dernières forces vocales pour soutenir le Celtic, mais c’est un bon Porto qui sera la cause de leur gueule de bois. Les deux équipes sont à égalité (2-2, doublé du Suédois Henrik Larsson pour les Écossais ; buts de Derlei et d’Alenitchev pour les Lusitaniens) quand Martin O’Neill remplace le Diable Joos Valgaeren, au sein de sa défense (65e), et le score ne change plus avant les prolongations. On se dirige vers la séance de tirs au but quand Derlei récupère un ballon repoussé par Douglas, trompe le portier et offre à Mourinho son premier trophée européen. Le coach avait été bien inspiré en chipant l’attaquant brésilien à l’União Leiria, son ancien club.

Un mois plus tard, Derlei inscrivait encore le but de la victoire (1-0) en finale de la Coupe du Portugal, face à… l’União Leiria. Porto réussissait son triptyque. Sous la baguette d’un magicien, José Mourinho. Dont l’histoire était en marche.

La saison suivante, le Mou ajoutait la Supercoupe du Portugal, un nouveau titre de champion et, surtout, la Ligue des champions à un palmarès qui devint très vite l’un des plus beaux de l’histoire du foot. Et qui pourrait encore s’enrichir, le 31 mai, à Budapest…

Celtic Glasgow (Eco) 2-3 a.p. FC Porto (Por)