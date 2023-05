Matz Sels sourit. À la veille d’affronter le Paris SG emmené par Kylian Mbappé et Lionel Messi “qui peuvent tout changer en deux actions”, le portier l’assure : “Je ne vais pas changer mes habitudes.” Celles qui ont fait de lui l’un des meilleurs gardiens de France depuis son arrivée à Strasbourg en 2018. Celles qui l’ont érigé en acteur principal du maintien alsacien au point de faire de lui le chouchou de l’un des plus fervents publics de France avec qui Sels entretient une relation privilégiée. À laquelle il attache de l’importance. Mais s’il se sent très bien en Alsace, le gardien ne se voit pas forcément à nouveau lutter pour la survie dans l’élite l’an prochain et affiche ses ambitions légitimées par ses performances.

Matz, avec à deux journées de la fin six points d’avance sur Nantes et une différence de buts favorables (-7 contre -18), Strasbourg est quasiment sauvé au bout d’une drôle de saison…

”Oui, c’était une drôle de saison. Pas la saison à laquelle je m’attendais. L’année dernière, c’était exceptionnel, on était presque tout le temps dans les cinq premiers et on s’est presque qualifié pour l’Europe. Là, on n’a pas bien commencé, puis on a connu trois coachs, ce qui montre que ce n’était pas une très bonne saison.”

Comment l’expliquer alors qu’à l’exception des départs de Caci et Guilbert, l’équipe est restée la même ?

”Je ne connais pas vraiment l’explication. L’année dernière, tout tournait en notre faveur. On avait beaucoup de confiance. Je ne vais pas dire comme Lens cette année mais pour eux ça marche très bien. Là, on n’a pas bien commencé, on n’a pas gagné les matchs qu’on devait gagner au début et petit à petit, on a commencé à regarder en bas de classement. Et quand tu es en bas, ce n’est pas facile de remonter.”

Psychologiquement, est-ce que l’équipe qui n’était pas programmée pour lutter pour le maintien était prête à ce combat ?

”Peut-être qu’après la saison dernière, on s’attendait à une saison plus facile. Cela peut expliquer notre début de saison. L’année dernière, nous étions très motivés contre des équipes peut-être meilleures que nous alors que cette saison, peut-être que c’était l’inverse. Peut-être que les plus petites équipes étaient très motivées pour nous faire tomber car on était dans le top 5 toute la saison dernière. Il y a eu peu de départs, peu de recrues, 95 % de l’équipe est restée. On a quand même un attaquant, Diallo, qui a mis 20 buts. Des statistiques pour un club qui joue le top 5. Maintenant, on est presque sauvé.”

guillement C’est peut-être bizarre à dire mais c’est peut-être ma meilleure saison depuis que je suis ici.

Individuellement, par contre, vous avez plus que répondu présent. Vous êtes le cinquième meilleur gardien snotes de L’Équipe, le meilleur Strasbourgeois pour tous les observateurs. Êtes-vous satisfaits de votre saison ?

”Franchement, oui, je suis très satisfait de ma saison. C’est peut-être bizarre à dire mais c’est peut-être ma meilleure saison depuis que je suis ici. C’est difficile de comparer parce que ma première saison était très bonne aussi. Mais j’ai été beaucoup plus décisif que l’année dernière et c’est cette saison où j’ai rapporté le plus de points. Mais quand tu es dans une équipe qui joue le maintien, tu es moins dans la lumière, moins exposé. J’ai eu beaucoup de travail mais j’ai essayé de relever la tête en permanence.”

Vous avez aussi porté le brassard à plusieurs reprises et avec la suspension de Djiku et un Liénard remplaçant, vous serez sans doute capitaine contre Paris samedi.

”Il y a des coachs qui n’aiment pas que le gardien soit capitaine. Pour moi, c’est juste un signe que je suis devenu un joueur avec de l’expérience, je connais bien le vestiaire, le club. J’essaye de faire profiter de mon expérience aux autres. Je suis l’un des plus anciens au club. Mais l’ancienneté ne veut pas forcément dire grand-chose si un nouveau joueur arrive. C’est aussi une question de leadership que tu dois montrer, en donnant ton avis, en partageant ton expérience. Je fais des séances supplémentaires pour montrer aux jeunes qu’il faut travailler en plus. J’ai joué la Ligue des champions, je suis en sélection, j’ai eu quelques périodes difficiles et j’essaye de l’apporter aux plus jeunes.”

Vous êtes le deuxième joueur le plus ancien au club, vous avez prolongé jusqu’en 2026 l’an passé : excepté au Lierse, votre club formateur, vous n’étiez jamais resté aussi longtemps quelque part…

”Oui, après, si une opportunité arrive, il faut toujours y réfléchir. Après la saison dernière, quelques clubs étaient intéressés. Je comprends que Strasbourg ne voulait pas que je parte. Ils ont montré leur confiance avec cette prolongation de deux ans et après la sixième place l’an dernier, avec les supporters, l’engouement, cette ville qui vit pour le foot, c’est un plaisir de jouer dans ce stade qui a une ambiance à l’allemande qui va être agrandi. Petit à petit, on sent que le club veut grandir et après la saison dernière, je pensais qu’on avait passé un cap. Qu’on allait jouer chaque année peut-être pas les places européennes mais le top 8, top 10 à l’image de Lens. C’est dommage de ne pas avoir confirmé la saison dernière. Ce que Lens fait. La première année, ils étaient huitièmes, la deuxième septièmes et là, deuxièmes. Petit à petit, ils ont trouvé cette mentalité, cet état d’esprit de vainqueur. C’est pour cela que j’ai prolongé.”

guillement Si c’est pour jouer le maintien tous les ans, je préfère regarder ailleurs. Après, il ne faut pas changer pour changer.

Avez-vous parfois regretté cette prolongation ?

”Non. Je ne regrette jamais mes choix. Il faut assumer ses décisions. J’ai beaucoup de responsabilités. Mais je ne me voyais pas jouer le maintien cette saison après la belle saison dernière. Je pensais qu’on avait passé un cap. Quand tu goûtes aux bonnes choses, les mentalités peuvent changer. C’est dommage.”

Comment voyez-vous la suite ?

”Dans les prochaines semaines, les joueurs vont discuter avec le directeur sportif, le président en vue de la saison prochaine. Je ne veux pas jouer le maintien chaque année. C’est important que le club montre ses ambitions. avec l’agrandissement du stade, un nouveau centre d’entraînement. Quand on compare avec les autres, c’est un club qui peut jouer tous les ans le top 8, le top 10 avec tout l’environnement autour. C’est pour cela que j’ai prolongé. J’aimerais bien savoir ce qu’ils vont faire; beaucoup de joueurs sont en fin de contrat. Il faut recommencer avec une bonne équipe. Si c’est pour jouer le maintien tous les ans, je préfère regarder ailleurs. Après, il ne faut pas changer pour changer. J’ai vécu des moments difficiles. Si tu es bien dans un club, même si tu peux jouer un peu plus haut, je préfère rester ici.”

Comment le groupe réagit-il au possible rachat par les propriétaires de Chelsea ?

”Ce sont des choses qu’on ne maîtrise pas. Cela se passe au-dessus de nous. On verra ce qu’il va se passer.”

Matz Sels et les Diables : “En Allemagne, c’était la meilleure première demi-heure que j’ai vue”

Convoqué depuis presque huit ans avec les Diables, Matz Sels ne compte que deux sélections (une minute contre la Grèce en juin 2021, 90 face au Burkina Faso en mars 2022), la faute à cette abondance de biens nuisible à son temps de jeu mais pas à son épanouissement. “Jamais je ne me suis dit que si j’étais né dix ans plus tôt, j’aurais pu jouer plus de matchs, explique-t-il. Koen (Casteels) pourrait dire la même chose. Simon (Mignolet) aussi malgré ses 25 ou 30 matchs. Si Thibaut (Courtois) n’avait pas été là, peut-être qu’il aurait pu jouer 100 matchs avec la sélection. À l’inverse, faire partie de cette génération est un plaisir. Il y a dix ans, peut-être que j’aurais joué plus de matchs, que j’aurais été titulaire mais se qualifier pour un grand tournoi était très dur. Être là avec Thibaut qui est le meilleur gardien du monde est un plaisir.”

Qu’il partage donc avec Casteels mais plus avec Mignolet, de quoi dessiner une nouvelle hiérarchie qui fait de lui l’incontestable numéro trois. “Avec Simon qui a arrêté, les choses sont plus claires. Il y a moins de discussion. Cela fait du bien. Je suis là depuis beaucoup de saisons. J’ai toujours essayé de faire mon travail. Que ce travail soit récompensé, c’est bien. Tu travailles pour disputer des grands tournois. Les matchs de qualification, c’est bien, mais les grands tournois, l’Euro, la Coupe du monde, c’est ce qui compte. Et j’espère pouvoir en vivre encore. L’Euro est un objectif.”

En contact régulier avec le nouvel entraîneur des gardiens Max Urwantschky, qui visionne tous ses matchs et qui lui a rendu visite à plusieurs reprises à l’entraînement (“c’est bien sentir sa présence”), le portier sourit au moment d’évoquer le premier rassemblement de l’ère Tedesco et ce fameux match en Allemagne. “Le staff avait peut de temps et ce qu’il a fait était pas mal hein, s’amuse-t-il. Cette première demi-heure était peut-être la meilleure que j’ai vue depuis que je suis là même si je n’étais pas tout le temps présent dans les grands tournois et qu’il y a le match contre le Brésil en 2018 qui était pas mal non plus (rires). Cela doit nous inspirer pour le futur. J’ai hâte de voir comment l’équipe va évoluer. Il y a quelques jeunes avec beaucoup de qualités, de potentiel. Il y a du talent.”