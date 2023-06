La chronique de Jonathan Lange : avec Luton Town, un autre football est possible

Luton Town est le grand gagnant de l’année. S’être extirpé du championnat le plus exigeant du monde est un vrai exploit en soi. Regarder dans le rétroviseur de l’histoire de ce club fondé en 1855 cinquante kilomètres au nord de la capitale donne le vertige. Nous plonge dans un autre football. Populaire. Authentique. Romantique. Vrai. Incarné par le stade de Kenilworth Road, 10 356 places qui n’offrent pas toute la possibilité de voir le terrain, mais qui permettent à certains de ses occupants de littéralement toucher les joueurs qui sont entrés dans l’enceinte en passant par les terraced houses, ces maisons de briques alignées derrière lesquelles est nichée cette enceinte d’un autre temps.

Les Hatters, les Chapeliers en VF, comme un trait d’union avec le passé industriel de la cité, sont aimés. Avec un mode de gouvernance aux antipodes des canons de la Premier League qui dépend du Luton Town Supporters Trusts. La coopérative a été fondée en 2003, en réponse au rachat un rien controversé de John Gurney. Son projet phare ? Ériger un circuit de F1 autour d’un stade de 70 000 places à partager avec des franchises de NFL et de NBA tout en accolant au club le nom de Londres pour le rendre plus accessible aux clients. Mais quand Luton est tombé en D5, ce visionnaire d’un genre particulier n’était plus là.

Un droit de veto pour le Luton Town Supporters Trusts.

Au contraire du trust qui s’est mobilisé pour reconstruire un club qui va retrouver une élite qu’il a fréquentée en 1992 avant qu’elle ne devienne Premier League. Et qui bénéficie encore aujourd’hui d’un droit de veto sur les décisions importantes prises par la direction pour que le LTFC reste proche de ses supporters et de sa communauté, en refusant par exemple le sponsoring lucratif des entreprises de paris en ligne.

Des bookmakers virtuels qui promettent déjà au promu un brutal retour au réel, avec ce statut de favori à la relégation. Que les partenaires de l’ancien Brugeois Ethan Horvath vont tout faire pour éviter. Histoire de chanter encore une fois au printemps prochain qu’il est possible d’exister autrement au royaume du football business.