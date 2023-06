Un enfant de 8 ans fan de l’OM agressé par des supporters d’Ajaccio : “Ils ont arraché le maillot du petit et l’ont brûlé”

Mais des supporters d’Ajaccio sont venus gâcher cette belle fête. Alors que Kenzo et sa famille se trouvaient dans leur loge, des supporters l’ayant vu revêtir son maillot marseillais se sont introduits dans la pièce et ont agressé l’enfant et son père. “J’ai eu très peur quand je les ai vus entrer dans la pièce, je ne m’y attendais pas du tout", a témoigné le papa auprès de BFMTV, choqué par la violence de cette quinzaine d’Ajacciens. Il a été frappé à plusieurs reprises au visage, à coups de poing, tandis que Kenzo a été bousculé violemment. “Ils ont poussé mon fils et sa tête a heurté la rambarde. Ils ont frappé mon mari au visage, ont arraché le maillot du petit et sont allés le brûler”, a raconté la maman de Kenzo ce dimanche dans les colonnes de Corse Matin.

Des membres de la sécurité sont rapidement intervenus pour faire sortir les supporters enragés. “Ces individus ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club et de notre île. Même la plus extrême bêtise ne saurait excuser ces comportements !”, a condamné l’AC Ajaccio dans un communiqué, parlant d'”actes inqualifiables”.

Heureusement pour Kenzo, il a pu se rendre dans les vestiaires après le match pour réaliser son rêve : rencontrer les joueurs de l’OM.