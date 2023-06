Zlatan Ibrahimovic range ses crampons... voici ses 5 meilleures punchlines

“Une Coupe du monde sans moi, ça ne sert à rien de la regarder”

C’était le 19 novembre 2013, la Suède défiait alors le Portugal dans le cadre d’un barrage qui propulserait le vainqueur au Brésil pour y disputer la Coupe du monde. Battus 1-0 au match aller à Lisbonne Zlatan et les siens ont alors pour ambition de faire leur retard à domicile pour se qualifier. Si le capitaine des Bleu et Jaune inscrit ce soir-là un doublé, cela ne suffira pas face au triplé de Cristiano Ronaldo synonyme de qualification pour les Lusitaniens et donc d’élimination pour les Suédois. À l’issue du match, Zlatan déclara alors laconiquement : “Une Coupe du monde sans moi, ça ne sert à rien de la regarder."

“Retenez bien mon nom et mon visage, je m’appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais devenir le meilleur joueur de foot du monde”

C’est en 1999 à l’âge de 18 ans, que “Zlatan” a fait ses débuts en professionnel sous les couleurs du Malmö FF. Au cours de ces 3 saisons passées en Suède, il aura marqué 16 buts en 40 matchs disputés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à l’époque le jeune attaquant ne manquait déjà pas de confiance en lui. À peine arrivée, “Ibra” prévient alors à ses coéquipiers : “retenez bien mon nom et mon visage, je m’appelle Zlatan Ibrahimovic et je vais devenir le meilleur joueur de foot du monde.” Rien que ça.

“Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende”

Arrivé au PSG en 2012, Zlatan Ibrahimovic est reparti de la capitale française 4 ans plus tard en 2016. Entre-temps, le Suédois a glané 4 titres de champion de France sans pour autant parvenir à décocher la quête ultime du PSG : la Ligue des Champions. Le jour de son départ, Zlatan déclara alors sur son compte Twitter : “Je suis arrivé comme un roi, je pars comme une légende.”

“Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu… Revenez maintenant pour regarder le baseball”

Entre 2018 et 2020, l’ancien capitaine de la sélection suédoise a porté les couleurs des Los Angeles Galaxy. En MLS, il aura disputé 56 matchs et inscrit un total de 52 buts pour 14 passes décisives. À son départ, l’ancien joueur du FC Barcelone ne fait pas dans la modestie et écrit alors sur Twitter : “Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu. Merci LA Galaxy de m’avoir fait revivre. Aux fans de Galaxy : vous vouliez Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Je vous en prie. L’histoire continue… Revenez maintenant pour regarder le baseball”

“Sifflez, Sifflez… c’est le meilleur moment de votre saison de me voir”

Hier soir, à l’issue de la victoire des Milanais face à l’Hellas Vérone (3-1), Zlatan Ibrahimovic a prononcé son discours d’adieu. Restés en tribunes pour l’occasion les supporters de Vérone n’ont pas manqué de siffler la star suédoise. Et comme il l’a fait tout au long de sa carrière, le désormais ex-joueur de l'AC Milan a répliqué à sa manière : “Sifflez, Sifflez… c’est le meilleur moment de votre saison de me voir.”