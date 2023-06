Le Belge Ngonge, héros de la fin de la Serie A : “C’était la folie, j’ai terminé en slip”

Cyril, comment s’est déroulée la fête ?

“Je ne sais pas à quelle heure je suis rentré. Ça démontre à quel point c’était fou. On s’est tous relâchés d’un coup. Ceux qui sont là depuis le début de saison ont souffert tout au long de l’année. Se sauver nous a amené une joie indescriptible.”

La communion avec les supporters était folle !

“Nous avons été les rejoindre au plus vite dans leur parcage du stade (NdlR : ils jouaient sur terrain neutre). On devait aller fêter ça avec eux vu la saison compliquée qu’ils ont vécue. Tout le monde a offert son maillot. J’ai même donné mon short et j’ai fini en slip. Nous avons ensuite rejoint les vestiaires où le président nous attendait avec beaucoup de bouteilles de champagne. Nous avons ensuite rejoint le centre de Vérone pour poursuivre la fête avec les supporters. La soirée s’est conclue au restaurant avec les joueurs et les familles.”

guillement "Je me suis dit que notre capitaine était fou."

C’est le plus beau souvenir de votre jeune carrière ?

“Celui qui a engendré le plus d’émotions en tout cas, même si j’étais aussi très fier de jouer en Ligue des champions à 19 ans (NdlR : avec le Club Bruges).”

Que vous passe-t-il par la tête lorsque vous mettez vos deux buts pour faire 1-2 puis 1-3 ?

"Quand je mets le premier, je suis calme. C’est encore le début de match et tout peut arriver. Je n’avais pas touché un ballon avant mon but. Sur le match, j’en touche peut-être trois… et j’en mets deux dedans. Je savais que le match ne serait pas beau ou agréable pour moi. Mais je savais que je n’avais pas besoin de beaucoup de ballons pour faire la différence. Je suis resté à fond, très concentré. Au point qu’en marquant le deuxième, j’ai tellement tergiversé sur comment célébrer que j’ai juste couru vers le banc. J’étais dans un autre monde.”

À lire aussi

Le match est parti dans tous les sens. À 1-3, votre capitaine Davide Faraone sauve un but tout fait de la main et se fait exclure !

“Honnêtement, on a stressé tout le match. Quand il fait ce geste, je me suis dit qu’il était fou. Tout le stade était plongé dans la confusion. Je me dis que s’ils font 2-3 sur le penalty, ils vont gagner à 11 contre 10. Notre gardien sauve le tir et on prend un coup de boost. Comme si on nous avait collé une troisième jambe. Notre gardien a sorti encore quelques gros arrêts. L’homme du match, c’est lui. Je suis remplacé à la 75e minute et je n’ai pas réussi à m’asseoir sur le banc tant j’étais en stress. Après le match, j’ai quand même demandé au capitaine ce qui lui était passé par la tête. Puis je l’ai félicité.”

Vous êtes arrivé en janvier avec des hauts et des bas. Êtes-vous satisfait de vos débuts en Serie A ?

“J’ai pris beaucoup de plaisir. Je suis arrivé sans vraiment connaître le championnat. J’ai été positivement surpris. Le niveau, la vie, l’intensité des matchs, c’était génial. J’ai vite pris conscience que le Calcio était deux crans au-dessus de la Belgique et des Pays-Bas. À mon arrivée de Groningen, j’étais vraiment bien, j’enchaînais les matchs. Je me suis ensuite blessé et le retour a pris plus de temps que prévu. J’ai su relever la tête en fin de saison.”

guillement "Lukaku est comme un grand frère pour moi."

Vous avez encore deux ans de contrat et deux de plus avec option. Votre avenir se situe à Vérone ?

“J’ai envie de confirmer en Serie A avec mon club. Après, tu ne sais jamais ce qui peut se passer.”

Vous n’avez, par contre, jamais fait partie de la sélection des Espoirs. Êtes-vous déçu de ne pas être entré en ligne de compte ?

“Un peu. J’aurais aimé aller à l’Euro. Le groupe est composé de beaucoup d’amis à moi. C’était ma dernière chance pour les Espoirs, car je ne serai bientôt plus éligible. On verra pour les Diables. Je suis encore jeune et je dois d’abord confirmer mon niveau en Italie. J’aimerais y retrouver mes potes comme Youri Tielemans ou mon grand frère Romelu Lukaku. Quand on a joué l’Inter, il m’a félicité et dit de continuer à travailler dur. Le Congo ? Je n’y ai pas spécialement réfléchi. Ce serait une fierté de jouer pour la même équipe nationale que mon père (Michel, deux capes après avoir porté trois fois la vareuse du Zaïre).”