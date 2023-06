Qualifications Euro 2024 : la France, l'Angleterre et la Suisse continuent leur sans-faute

Le scénario était identique dans le groupe C, où l'Angleterre se déplaçait chez le petit poucet maltais. Les Three Lions ont profité d'un but contre-son-camp d'Apap (9e) pour ouvrir le score. Alexander-Arnold (28e), Kane (31e) et Wilson (83e) ont alourdi la marque. Dans l'autre match, l'Ukraine, menée 2-0 par la Macédoine du Nord, a renversé le match pour s'imposer 2-3. Les Ukrainiens sont deuxièmes avec trois points.

Dans le groupe D, la Turquie s'est imposé en Lettonie (2-1) et a pris la tête du groupe avec six points, alors que l'Arménie a battu le Pays de Galles (4-2).

Dans un groupe H équilibré, la Finlande et le Kazakhstan ont battu respectivement la Slovénie (2-0) et Saint-Marin (0-3). Ils partagent la tête du groupe avec la Slovénie (6 points chacun). Le Danemark a remporté sa première victoire en trois matchs, battant péniblement l'Irlande du Nord (1-0).

Comme la France et l'Angleterre, la Suisse a aussi marqué neuf points en trois matchs après sa victoire à Andorre (1-2). Dans les autres matchs du groupe I, le Bélarus et Israël se sont neutralisés (1-1), tout comme le Kosovo et la Roumanie (0-0). Cette dernière est deuxième avec sept points.