Un Ballon d'or pour cinq (1/5): De Bruyne comme un symbole

L’ensemble de son œuvre à Manchester City mérite un couronnement. Lui, le prolongement sur le terrain de son entraîneur Pep Guardiola, symbolise plus que les autres la symphonie fantastique qu’a été le jeu des Citizens, qu’il a orchestré de main de maître, en étant particulièrement inspiré lors de la victoire sur le terrain d’Arsenal le 27 janvier dernier, un match qui a fait basculer la saison en Angleterre. S’il a quasiment marqué deux fois moins que la saison dernière (10 réalisations contre 19), c’est aussi parce que son équipe avait moins besoin de ses talents de finisseur mais plus de sa qualité de passe inégalée et inégalable sur la planète, qui a permis notamment à Erling Haaland de se goinfrer.