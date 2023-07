Dele Alli, l’interview choc : “À 11 ans, j’ai été pendu à un pont par un homme du quartier”

guillement “À 6 ans j’ai été agressé par un ami de ma mère qui était souvent à la maison.”

Et pour cause, son enfance a été pour le moins difficile. : “À l’âge de 6 ans, j’ai été agressé par un ami de ma mère qui était souvent à la maison. Ma mère était alcoolique et j’ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline. J’ai été renvoyé (en Angleterre) à 7 ans, j’ai commencé à fumer, à vendre de la drogue.” il poursuit : “À 11 ans, j’ai été pendu à un pont par un homme du quartier.” Heureusement, la vie du jeune homme du Milton Keys va changer : “À 12 ans, j’ai été adopté et à partir de là, c’est comme si j’avais été adopté par une famille extraordinaire.”

Après avoir quitté Tottenham pour Everton en 2021, le joueur anglais a été prêté la saison passée au Besiktas. Dépressif et dépendant aux somnifères, il a décidé de reprendre sa vie en main à son retour de Turquie. “Quand je suis revenu de Turquie, j’ai découvert que j’avais besoin d’un traitement, car j’étais dans une mauvaise passe mentalement. J’ai donc décidé de faire une cure de désintoxication moderne pour la santé mentale et les dépressions.” Une cure qui a semble-t-il porté ses fruits : ” C’est peut-être la première fois depuis longtemps que je peux dire que je vais bien.” Son destin n’est pas sans rappeler celui de Lingard, son ancien camarade de sélection, qui a également rencontré une phase de dépression et des problèmes d’alcool : ” Je me rappelle les périodes où j’ai commencé à boire de l’alcool la nuit. Ce n’était pas moi”, confessait-il en 2021 dans le Daily Mail. Enfin débarrasser de ses fantômes du passé, Dele Alli va pouvoir aller de l’avant et se concentrer à nouveau sur sa passion : le football.