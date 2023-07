Le Real Madrid : à l’heure des “Baby-galactiques” ?

Des réussites et des échecs

Cinq cent trente-huit, c’est en million la somme dépensée par le Real Madrid dans les joueurs de moins de 22 ans depuis 2018. Une petite fortune. Parmi eux un bon nombre de réussites, on pense notamment à Vinicius, Rodrygo, Camavinga ou encore Militao, tous acteurs capitaux du dernier succès de la Maison Blanche lors de la Ligue des champions 2022. Ces 4 joueurs ont coûté 171 millions au club de la capitale espagnole. Aujourd’hui ils sont évalués à 405 millions (Transfermarkt) soit une plus-value potentielle de 234 millions d’euros. Mais la direction madrilène compte aussi ses échecs. En tête de gondole Jovic et ses 63 millions. 3 ans, 51 matchs et 3 buts plus tard, l’attaquant serbe est reparti de la Maison Blanche par la cave pour 0€. Reinier, figure-lui aussi dans la liste des échecs. Acheté 30 millions à Flamengo à l‘été 2019, le Brésilien enchaîne depuis les prêts sans convaincre le Real Madrid de le rapatrier dans son effectif.

Sans faire de bousculade, Florentino Pérez a entamé le début du renouvellement de son effectif à l’été 2018. Le départ de Ronaldo vers la Juventus cet été-là, après avoir glané trois Ligues des champions de suite a marqué la fin d’une ère. Et le moment de penser à l’avenir aussi. Oui, car le Real Madrid a horreur du vide. L’obsession de la victoire est trop grande aussi bien chez les supporters que chez les dirigeants. “Il n’existe pas d’année de transition au Real” lançait Roberto Carlos au média algérien Le Buteur, en 2019. Il faut donc trouver le juste équilibre entre le passé et l’avenir sans compromettre le présent.

Depuis 5 ans, les cadres tels que Ramos, Casemiro, Marcelo ou plus récemment Benzema sont partis un à un tout en laissant derrière eux un héritage solide à la jeunesse madrilène. “J’ai grandi avec toi”, écrivait Vinicius sur ses réseaux sociaux après le départ de l’attaquant français. De leurs illustres aînés, ces gamins ont appris la culture et l’ADN de la Maison blanche. Pour certains les préceptes ont même été assimilés et appliqués promptement avec la victoire en Ligue des Champions l’an passé. “Des jeunes qui grandissent aux côtés des légendes et qui montrent déjà leur potentiel. Certains ont même déjà remporté tous les titres possibles”, constatait Florentino Perez lors de la présentation d’Arda Guler (18 ans), le 7 juillet dernier.

Un centre de formation en panne de grands talents

Si le Real s’est trouvé une vocation dans l’art de dénicher et de faire éclore les jeunes prodiges, cela met aussi en exergue une de leur défaillance : le centre de formation. La preuve, en janvier dernier lors d’un match face à Villareal aucun joueur issu du centre de formation ne figurait sur la pelouse au coup d’envoi. Une première en Liga dans l’histoire du club aux 121 ans d’histoires. L’époque des Guti, Casillas ou autres Raul paraît bien loin. Pourtant, le Real Madrid n’est pas un mauvais élève dans le domaine de la formation. Au contraire. Le club espagnol est celui qui fournit le plus de joueurs (43) dans les 5 grands championnats européens (CIES, 2022). Mais, être un bon joueur ne suffit pas à revêtir la tunique blanche, il faut être un crack. Samuel Eto’o, Juan Mata ou plus récemment Achraf Hakimi, trop tendre dans leurs jeunes années, ont pu le constater.

L’heure des “Baby-galactiques” ?

Avec les récentes arrivées de Jude Bellingham (20 ans), Arda Guler (18 ans) et Fran Garcia (23 ans), ce sont trois nouveaux jeunes qui viendront se greffer à l’effectif madrilène la saison prochaine. Le temps où les galactiques composés des Figo, Zidane ou encore Beckham régnaient en maître dans la capitale espagnole semble lointain. La saison prochaine pourrait-elle être le début de l’ère des “Baby-galactiques” ? Réponse dans les mois à venir.