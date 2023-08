Pourquoi Thierry Henry part en mission olympique

Près de sept ans après avoir commencé sa carrière d’entraîneur quand il a été nommé à la surprise générale T3 de Roberto Martinez, Thierry Henry retrouve l’équipe de France. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (51 réalisations en 123 sélections) a été nommé à la tête des Espoirs. Plus que l’Euro 2025, celui que certains auraient voulu voir prendre la suite de Martinez a été nommé avec pour objectif les JO de Paris l’an prochain et y diriger potentiellement Kylian Mbappé, Raphael Varane ou Antoine Griezmann qui espèrent être libérés par leurs clubs pour être de la fête. Avec un objectif : le titre pour des Français qui ont été sacrés une seule fois, en 1984, et qui malgré des générations talentueuses n’y arrivent plus depuis.