Cinq matchs, cinq victoires : la Belgique, meilleur championnat européen de la semaine

Ces cinq succès permettent à la Belgique de récupérer 1.000 point supplémentaire au coefficient UEFA, mieux que n’importe quel championnat. Bien sûr, avec sept clubs directement qualifiés en poules, l’Espagne et l’Angleterre n’avaient aucune chance à ce petit jeu-là mais cela montre bien le succès que représente cette semaine. L’important était de créer un écart sur les championnats en dehors du top 10 et le voilà encore plus creusé.

Vainqueur face aux Turcs d’Adana Demirspor, un concurrent direct de notre championnat, Genk a aussi vu le Dynamo Kiev et le Partizan Belgrade être surpris et se retrouver en grande difficulté dans l’optique d’une qualification. S’ils ne parviennent pas à renverser la tendance et que les Limbourgeois assurent au retour, ils devraient alors figurer dans le deuxième chapeau et pas dans le troisième comme prévu initialement. Bruges et La Gantoise sont, eux, assurés d’être dans le premier en cas de qualification.

Au rayon des bonnes nouvelles, on notera également que l’Écosse, juste derrière la Belgique au classement, est bien partie pour perdre deux représentants. Avant de rêver à une nouvelle saison pleine comme l’an dernier, il faudra bien assurer la semaine prochaine lors des barrages retour. Le week-end de repos pour les équipes concernés pourrait bien être salvateur.

À lire aussi