Un cadre de la Fédération démissionne, un joueur refuse une future sélection : Luis Rubiales fait trembler l’Espagne après son refus de démissionner

Seulement quelques minutes après l’annonce de Rubiales, certains ont commencé à prendre des mesures drastiques. Le défenseur du Bétis, Borja Iglesias, a notamment expliqué qu’il mettait en pause sa carrière internationale. “Je suis triste et déçu. En tant que footballeur et en tant que personne, je ne me sens pas représenté par ce qui s’est passé aujourd’hui à Las Rozas. Porter le maillot de l’équipe d’Espagne est la plus grande chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Je ne sais pas si je serai à nouveau une option, mais j’ai pris la décision de ne pas y retourner jusqu’à ce que les choses changent et que ces actes soient punis”, a-t-il déclaré.