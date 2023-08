Aulas porte plainte en diffamation contre John Textor, le propriétaire de l'OL et du RWDM

John Textor a évoqué mardi devant des médias une "évaluation erronée de la situation financière réelle de l'OL au moment de boucler la transaction en décembre dernier" en accusant Jean-Michel Aulas d'avoir "caché des mauvaises nouvelles".

"Si j'avais su que nous aurions ces restrictions pour ce premier mercato, j'aurais demandé de stopper la transaction et de restructurer plutôt que de donner un demi-milliard de dollars en cash pour les vendeurs", a également confié Textor lors d'une visioconférence de presse.

"Je ne suis pas content par rapport à certains documents reçus en décembre et en juin concernant les avertissements de la DNCG adressés à l'OL au sujet notamment des conséquences sur l'absence en Coupe d'Europe durant trois ans consécutifs nécessitant un apport de 150 millions d'euros", a-t-il dit.

Holnest "conteste ces allégations avec la plus grande fermeté", affirme son communiqué qui détaille les échanges entre les deux parties au moment de la cession.

"Par ces propos, John Textor et Eagle Football cherchent - comme ils le font depuis plus d'un an - à se soustraire aux engagements auxquels ils sont pourtant contractuellement tenus envers Holnest", affirme le communiqué.

Par ailleurs, le quotidien sportif français L'Equipe rapporte qu'"à la demande de Jean-Michel Aulas, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné le gel de 14,5 millions d'euros du club et le nantissement des titres" détenus par le club de l'homme d'affaires américain (qui peuvent servir de garanties à une dette).

"Aulas estime ne pas avoir eu d'autre choix que de lancer cette procédure pour récupérer ce qu'on lui devait, en l'espèce 14,5 millions d'euros qui correspondent à une partie de ses parts qui lui restaient dans le club", détaille L'Equipe.

L'OL a dans la foulée, et à son tour, saisi le tribunal de commerce de Lyon et demandé l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure, pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du président.

Le club lyonnais est actuellement contraint dans son mercato par des mesures d'encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation décidées par la DNCG, qui a rejeté l'appel de l'OL début juillet.

Lyon doit repasser devant la DNCG en octobre ou novembre pour réévaluer sa situation.