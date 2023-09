Neymar tacle une nouvelle fois la France : “Possible que le championnat saoudien soit meilleur que la Ligue 1”

Le Ney a ainsi été interrogé sur son choix de rejoindre l’Arabie saoudite cet été après avoir évolué durant six saisons au PSG. Sans doute agacé de devoir répondre à cette question en boucle, le Brésilien a maîtrisé l’ironie à la perfection : “Le foot est le même là-bas, le ballon est rond, comme partout”, a-t-il débuté avant d’adresser un gros tacle au championnat français, “au vu des grands noms qui composent la ligue, c’est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. Je le vois tous les jours, les entraînements sont intenses.”

Avant de nuancer quelque peu ces propos forts : “Ils disaient que la Ligue 1 était faible mais c’est là où j’ai le plus souffert…”

En Arabie saoudite, Neymar va toucher un véritable pactole avec un salaire de 100 millions € par an plus de nombreux avantages comme une somptueuse villa et le personnel qui va avec ou encore plusieurs voitures de luxe. Mais à la question de savoir si l’ancien joueur du Barça possédait encore la motivation de se surpasser, sa réponse a fusé : “J’ai soif de titres, j’ai envie de gagner avec Al-Hilal. Pour moi, ça ne change rien d’être dans un championnat ou un autre et peu importe ce que disent les gens. Cela va être un championnat intéressant et je suis sûr que vous allez regarder.”

”L’adaptation ? Je ne me fais pas de soucis”, a enchaîné Neymar dont la justification a également de quoi surprendre, “je ne parle pas arabe mais après six ans en France, mon français était nul. Ce ne sera pas différent ici.”