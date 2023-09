Harry Maguire, le mal-aimé d’Angleterre

46e minute du match Angleterre – Écosse. Harry Maguire (30 ans), défenseur central anglais de Manchester United, monte sur la pelouse. Les supporters annoncent la couleur et raillent leur joueur. Un début de match difficile pour lui. Mais la suite ne sera pas plus agréable. Les Three Lions mènent 0-2. C’est sans compter sur le Mancunien qui relance l’Écosse en inscrivant un but contre son camp. Fort heureusement pour les Anglais, Kane alourdira la marque et ils s’imposeront 1-3. Une nouvelle soirée compliquée pour Maguire.

Critiqué par les commentateurs et surtout les supporters

Quand ce ne sont pas les commentateurs, c’est le public qui s’y met. Ce n’est pas la première fois que cela arrive. L’Anglais a déjà vécu pareilles situations. Le 29 mars 2022, l’Angleterre reçoit la Côte d’Ivoire à Wembley. Avant la rencontre, lors de l’annonce des compositions, il est copieusement hué par ses propres supporters. Une preuve de désamour entre le joueur et son public. Ce qui avait fait réagir les hommes de Gareth Southgate et le sélectionneur lui-même. “Je ne comprends pas. Il porte le maillot de l’Angleterre. Non seulement nous devrions soutenir un joueur, quel qu’il soit, sous le maillot de l’Angleterre, mais quand il joue à ce niveau, l’engagement derrière lui devrait être total”, expliquait Gareth Southgate au micro de Sky Sports. Contre l’Écosse, il est de nouveau monté au créneau après le match pour le défendre : “Il est un pilier important de la deuxième équipe d’Angleterre la plus couronnée de succès depuis des décennies. Il est un élément essentiel de cette période”.

En club, ce n’est pas mieux. Les supporters de ManU ne portent pas non plus Maguire dans leur cœur. Ils l’ont bien montré le 19 juillet 2022 lors de la rencontre amicale opposant le club mancunien à Crystal Palace. À chaque touche de balle, le défenseur était sifflé par son public. Et ce, pendant les 60 minutes qu’il a disputées.

Harry Maguire lors de son seul match de la saison en championnat face à Arsenal. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un transfert record qui n’aide pas

Le défenseur le plus cher de l’histoire. C’est avec ce statut qu’Harry Maguire arrive à Manchester United en provenance de Leicester à l’été 2019. Le club mancunien débourse une somme de 87 millions d’euros. Un énorme montant pour un défenseur qui devient à l’époque plus cher que Virgil Van Dijk (84 millions d’euros). La pression repose donc sur les épaules de l’Anglais qui sort d’un bon Mondial 2018. Mais le souci, c’est que le joueur n’arrivera jamais à convaincre. Maguire joue de moins en moins. 38 rencontres disputées en championnat lors de sa première saison contre 16 pendant la saison 2022-2023. L’explication ? Ses prestations sont médiocres. Tellement médiocres que Manchester United a tenté de s’en débarrasser durant ce mercato d’été. West Ham s’était positionné sur le joueur et avait déjà un accord avec son club. Il ne restait plus qu’à discuter avec le principal intéressé. Mais plus aucune nouvelle du défenseur. Un essai en vain qui n’a pas augmenté sa cote de popularité.