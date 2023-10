Les fédérations turques et italiennes avaient annoncé le 28 juillet dernier vouloir s'associer pour organiser l'Euro dans 9 ans. L'UEFA a expliqué mercredi avoir reçu leur dossier. L'instance européenne a confirmé aussi que la Turquie retirait sa candidature à l'organisation de l'Euro 2028.

On s'oriente désormais vers un championnat d'Europe organisé en Grande-Bretagne et en Irlande, seuls candidats désormais, en 2028, en Turquie et en Italie en 2032.

Le Comité exécutif de l'UEFA doit se prononcer le 10 octobre à Nyon en son siège en Suisse pour décider des pays-hôtes pour les Euros 2028 et 2032.

L'Euro 2024, pour lequel, les qualifications ont déjà débuté, se tiendra en Allemagne du 14 juin au 14 juillet.