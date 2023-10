Philippe Clement, nouvel entraîneur des Rangers : "On doit se concentrer sur nous-mêmes"

Après huit journées de championnat, les Rangers comptent déjà sept points de retard sur le Celtic : "Ce n'est évidemment pas un avantage" a déclaré Clement en riant. "Le plus important dans les semaines et mois à venir, c'est de nous concentrer sur nous-mêmes. Une saison, c'est comme un marathon, et cela ne sert à rien de passer son temps à regarder celui qui court devant vous et de le poursuivre en sprintant. Vous n'aurez plus les jambes ensuite. Il faut regarder son propre rythme et l'améliorer".

Avant de rejoindre le club 55 fois champion d'Écosse, Clement a échangé avec Thomas Buffel, qui y a évolué de 2005 à 2008. "Thomas m'a dit des choses très positives sur ce club. Il y a passé un moment fantastique et m'a dit que ça me conviendrait vraiment. Thomas sait que je suis prêt à tout pour gagner et c'est la mentalité dont le club a besoin. Il m'a aussi dit que le soutien des supporters était formidable".