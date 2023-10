Bannie de toute compétition internationale, la Russie s’organise des matchs entre “amis”

Pour la première fois depuis son exclusion des compétitions organisées par la Fifa et l’UEFA, la Russie a affronté deux nations venues d’un autre continent. La Sbornaya n’avait affronté jusqu’ici que des nations “amies” du continent asiatique. Entendez d’ex-républiques soviétiques, comme le Kirghizistan et l’Ouzbékistan, mais aussi l’Irak, l’Iran et le Qatar, organisateur du dernier Mondial dont la Russie a été exclue.

Un enjeu géopolitique majeur

Jouer le Cameroun puis le Kenya constitue, avant tout, un succès géopolitique pour Moscou. Le plan sportif n’est ici que la cerise sur le gâteau. L’enjeu, c’est que le sport russe fasse de nouveau parler de lui. On le sait, Vladimir Poutine a toujours utilisé le sport comme un vecteur de puissance et visibilité à l’international. Après tout, c’est en Russie que la Fifa a organisé sa dernière Coupe du monde sur le sol européen, en 2018 et ce, malgré l’annexion de la Crimée.

Or, c’est justement pour isoler cette même Russie sur la scène internationale que le CIO avait sommé les différentes fédérations sportives, dont la FIFA, de la suspendre de toute compétition internationale. Chose faite le 28 février 2022, quatre jours après le début de l’invasion de l’Ukraine.

À lire aussi

Un an et demi plus tard, la donne serait-elle en train de changer ? L’organisation de deux rencontres de football face à des nations africaines permet à Vladimir Poutine d’exhiber au monde ses soutiens à la réintroduction de ses équipes nationales dans les compétitions internationales. Un énième coup de pression du Kremlin, alors que CIO doit encore statuer sur la présence d’athlètes russes et biélorusses, sous bannière neutre, aux prochains Jeux de Paris. Une telle décision ouvrirait, à terme, la porte à un retour de la Russie sur la scène sportive internationale.

Dans un entretien accordé au magazine So Foot, Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique du sport russe, confiait qu’il “ne serait pas surpris de voir la Fifa autoriser la Russie à disputer les qualifications pour la Coupe du monde 2026”.

Je ne serais pas surpris que la Fifa autorise la Sbornaya à disputer les qualifications pour la Coupe du monde 2026 (Lukas Aubin, spécialiste de la géopolitique russe)

Près de deux ans sans rencontre officielle

Croatie - Russie, c'est la dernière rencontre officielle de la sélection russe, en novembre 2021 (Belga) ©BELGA Nieuwsbrief

En attendant mieux, la sélection russe se contente de quelques sorties plus géopolitiques qu’autre chose. Sa dernière rencontre officielle remonte au 14 novembre 2021, avec une défaite 1-0 en Croatie pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Deuxième du groupe, la Russie aurait donc dû jouer un match de barrage contre la Pologne. La rencontre était prévue en mars 2022. Vous savez ce qu’il en est advenu.

Retombée à la 39e place au ranking Fifa, la sélection russe est invaincue depuis son exclusion en février 2022, avec un bilan de trois victoires et de cinq matchs nuls. L’enjeu est cependant ailleurs pour Vladimir Poutine, à la manœuvre pour dénicher des adversaires à sa Sbornaya et, par la même occasion, de nouveaux soutiens à l’international.