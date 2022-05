Dans le riche palmarès de la Ligue des champions, compétition vieille de 67 ans, certains clubs détonnent, comme le Steaua Bucarest (1986) ou l’Étoile Rouge de Belgrade (1991). Car la Coupe aux grandes oreilles a toujours préféré s’offrir à des clubs émargeant au Big four européen. L’Espagne, avec 18 trophées, est sa préférée, devant l’Angleterre, 14. mais le pays de Sa Majesté Elizabeth II a gagné la compétition-reine avec le plus grand nombre de clubs différents: 5, soit Manchester United, Liverpool FC, Nottingham Forest, Chelsea et… Aston Villa. Le club de Birmingham a vécu son rêve il y a 40 ans, le 26 mai 1982. Une victoire 1-0 contre le grand Bayern, au Kuip de Rotterdam. A cette époque, la Coupe des clubs champions, futur Ligue des champions, rassemblait uniquement des… champions. Aston Villa avait remporté le championnat d'Angleterre 1980-1981 sous la direction de Ron Saunders. Et même si sa campagne nationale 1981-1982 fut plus compliquée, le club brilla en C1.

(...)