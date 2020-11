L’intense rivalité qui caractérise la relation entre Everton et Liverpool est bien connue et anime quotidiennement les discussions entre Scousers au bord de la Mersey. Quand un Toffee quitte Goodison Park et traverse Stanley Park (qui sépare les deux stades) pour fouler la pelouse d’Anfield, le transfert provoque un tollé général dans la ville des Beatles.

Si l’ancien international anglais Nick Barmby a aussi effectué ce transfert si controversé au début de millénaire, le dernier joueur en date à troquer sa vareuse pour celle du grand rival est Abel Xavier. Le défenseur portugais, célèbre pour la teinture blonde de ses cheveux et sa barbe, a en effet quitté Everton pour rejoindre Liverpool le 30 janvier 2002.

(...)