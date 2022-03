Un duel au sommet, entre le volcan napolitain et l’élégance milanaise. Pas si caricatural que ça, à en croire les propos d’André Cruz, l’ancien international brésilien qui avait quitté le Standard en 1994 pour rejoindre le sud de l’Italie, avant de remonter jusqu’à la capitale de la mode.

"Je vais vous raconter une anecdote, qui en dit finalement beaucoup sur Naples, glisse l’ancien défenseur central. Un jour, je me suis rendu à Pompéi avec ma famille. J’avais une casquette, bien enfoncée sur la tête, pour passer un peu incognito. Je me suis rendu dans un magasin et un client a commencé à me regarder avec insistance. Il a chuchoté à l’oreille de son ami et est venu me voir. ‘Vous êtes André Cruz ?’ Je lui ai répondu positivement. Et d’un coup, tout le monde est entré dans la boutique, il y avait un attroupement monstre pour me demander un autographe, me prendre en photo et discuter un instant avec moi. Le gérant a dû fermer son magasin et appeler la police pour que je puisse sortir avec ma famille. J’ai bien joué à Naples, mais je n’ai jamais rien gagné. L’équipe occupait le milieu du classement. Et pourtant, il y avait cette ferveur. C’est pour ça que je dis que les Napolitains sont fous (il rit)."

(...)