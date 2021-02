Le football est dans ses veines. Comme dans beaucoup de foyers, ce gène s’est transmis de père en fils chez les Wan-Bissaka. Le paternel, Ambroise, pratiquait cette discipline en République démocratique du Congo, son pays natal, avant de le fuir en 1997 à cause de l’insécurité générale qui y régnait suite à la Première guerre. La petite famille s’installe à New Addington, un quartier populaire du Grand Londres à une vingtaine de kilomètres de la capitale anglaise. Et elle s’agrandit la même année lorsque Aaron pointe le bout de son nez le 26 novembre.

AWB passe son enfance ballon au pied. À la maison ou dans les agoras du quartier, Aaron ne le lâche pas. "Ces matchs improvisés dans ce genre d’endroit renforcent mentalement, car on apprend à être solide. Les joueurs qui grandissent sur ce genre de terrains adoptent la bonne attitude pour réussir. Une abnégation naturelle s’installe en eux. Ils deviennent alors déterminés car ils bossent dur dans des situations délicates", relatait Ben Garner, son coach en U14 à Palace, au journal The Independent lors de son éclosion. Wan-Bissaka y peaufine sa technique et son accélération sur les premiers mètres. Deux atouts qui, il ne le sait pas encore, deviendront ses premières qualités en tant que pro.

(...)