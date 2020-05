Voilà ce qui s’appelle remettre les pendules à l’heure. Critiqué après trois matchs nuls consécutifs, le RB Leipzig a décidé d’envoyer un message en infligeant une véritable correction ce dimanche après-midi à Mayence, sur son propre terrain (0-5).

Timo Werner en a lui aussi profité pour se refaire une santé. Le prolifique attaquant allemand restait sur une mauvaise période avec un seul but inscrit en huit sorties et seulement trois réalisations en championnat au compteur de 2020. Correction faite : il en totalise désormais six grâce à un triplé, son troisième de la saison.

(...)