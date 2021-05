Le RB Leipzig, numéro deux au classement, a subi une défaite 3-2 sur le terrain du Borussia Dortmund et n'a plus pu égaliser. Peu après, le Bayern a pulvérisé le Borussia Mönchengladbach 6-0. Après cette heureuse nouvelle, le Rekordmeister s'est rendu à l'Allianz Arena pour offrir à Mönchengladbach un match de gala, et les visiteurs ont été dépassés dès le début. L'inévitable Robert Lewandowski a ouvert le score après seulement deux minutes. Thomas Müller (23.), encore Lewandowski (34.) et Kingsley Coman (44.) ont fait une pause embarrassante même en première mi-temps.

Lewandowski (66.) a complété son triplé sur penalty juste après l'heure de jeu, Leroy Sané (85.) a placé le point d'organisation. Grâce à ces trois buts, l'attaquant polonais compte désormais 39 buts en championnat. À deux journées de la fin, il a l'occasion d'améliorer le record de buts en Bundesliga, établi par Gerd Müller en 1971-1972 (40 buts).