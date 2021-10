Le club allemand, où évoluent Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx et Dodi Lukebakio, reste sur quatre défaites de rang en championnat, qui l'ont fait reculer au neuvième rang avec 13 points. Van Bommel, 44 ans, était arrivé à Wolfsburg en début de saison, après avoir dirigé le PSV, où il a terminé sa carrière de joueur, entre juin 2018 et décembre 2019. Il a également été assistant de Bert van Marwijk en équipe nationale d'Arabie saoudite (2015-2017) et d'Australie (2018).

Wolfsburg avait commencé la saison par quatre victoires de suite en championnat, mais n'a plus gagné depuis lors, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Soit huit rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le succès à Greuther Fürth (0-2) le 11 septembre dernier.