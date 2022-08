Les Glasgow Rangers qualifiés pour la Ligue des champions en éliminant le PSV Eindhoven

Mercredi soir, les barrages devaient livrer les trois dernières équipes qualifiées pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Les Rangers ont renversé le PSV (0-1), et accompagnent le FC Copenhague, qui a résisté au retour de Trabzonspor (0-0), vers le tirage au sort qui aura lieu jeudi soir. Les Croates du Dinamo Zagreb se sont eux hissés en phase de poules en sortant les Norvégiens de Bodo/Glimt après prolongation. Dans l'affiche de la soirée, le PSV s'est incliné face aux Glasgow Rangers, 0-1, après le match nul du match aller (2-2). Les Écossais, tombeurs de l'Union Saint-Gilloise au tour précédent, ont pu s'appuyer sur un but de Colak (60e) pour remporter la double confrontation et s'envoler vers la phase de poules. En l'absence de Yorbe Vertessen, toujours en convalescence suite à son opération à l'appendice subie fin juillet, Johan Bakayoko figurait sur le banc de touche néerlandais mais il n'est pas monté au jeu.

Les Turcs de Trabzonspor n'ont quant à eux pas réussi à refaire leur retard accumulé au match aller perdu 2-1 dans la capitale danoise, en faisant match nul, 0-0, sur leur propre terrain contre le FC Copenhague. Les champions du Danemark s'en vont donc en poules de la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 2016-2017.

Le Dinamo Zagreb a quant à lui mis fin aux rêves de première participation à la Ligue des champions des Norvégiens de Bodo/Glimt. Victorieux à l'aller 1-0, le club du nord de la Norvège, s'est incliné dans la capitale croate après prolongation (4-1 a.p.)

Mislav Orsic a ouvert le marque dès la 4e minute d'une frappe du gauche sous la barre. Bruno Petkovic a doublé la mise d'un superbe enchaînement contrôle-retourné acrobatique à la 35e. Albert Gronbaek, buteur à la 70e, a eu beau envoyer les siens en prolongation, les Norvégiens ont craqué, encaissant des buts de Josip Drmic (117e) et Petar Bockaj (120e).

Les Rangers, le FC Copenhague et le Dinamo Zageb rejoignent ainsi Benfica, le Maccabi Haifa et Plzen en tant qu'équipes qualifiées via les barrages pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Ces six clubs sont les dernières équipes ajoutées au tirage qui aura lieu jeudi soir à 18h à Istanbul. Trabzonspor et le PSV disputeront quant à eux l'Europa League.

