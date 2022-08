Karim Benzema sacré joueur européen de l'année devant Courtois et De Bruyne!

Champions League: le FC Bruges hérite de Porto, l'Atlético et Leverkusen

Les huit poules de la Champions League ont été formées lors du tirage au sort effectué à Istanbul, ce jeudi soir. Offrant d'alléchants Lewandowskico et Haalandico puisque le Barça et le Bayern se retrouvent dans le groupe C pendant que Manchester City et Dortmund ont été versés dans le groupe G.