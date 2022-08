Tirage au sort de la Ligue des Champions: à 18h30, on connaîtra les stars qui visiteront Bruges

Les boules de la Ligue des champions sont presque prêtes. Ce jeudi soir, à 18 heures, elles seront précautionneusement placées dans les quatre saladiers représentant les quatre chapeaux du tirage au sort. Une trentaine de minutes plus tard - après la remise du titre de Joueur européen de l’année (Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne font partie des trois finalistes, avec Karim Benzema, le grandissime favori), les quelques vidéos de présentation et les discours explicatifs -, les 32 boules auront été ouvertes, pour déterminer la composition des huit poules.

Le Club Bruges devra patienter jusqu’à la fin du tirage pour connaître les trois adversaires qui succéderont au trio PSG - Manchester City - Leipzig de la saison dernière. Le seul représentant belge a en effet été reversé dans le chapeau 4, à cause de son coefficient UEFA moins bon que celui de la plupart des autres engagés. Les chapeaux 2 à 4 sont en effet déterminés par le classement par coefficient des clubs.

Le chapeau 1 est quant à lui composé des tenants du titre (le Real Madrid), des vainqueurs de l’Europa League (Francfort) et des champions des six nations les mieux classées.

Le tirage prévoit qu’aucune équipe ne puisse affronter un club du même pays. Il existe d’autres restrictions qui seront annoncées avant le tirage au sort. Notamment celle qui prévoit que les clubs d’une même fédération seront appariés afin de répartir leurs matchs entre les mardis et les mercredis, par souci d’équilibre pour la diffusion télévisée.

Six journées, entre le 6 septembre et le 2 novembre !

Les dates des rencontres seront confirmées après le tirage au sort d’une phase de groupes qui se déroulera sur une période de huit semaines cet automne. Tous les matchs seront ainsi disputés entre le 6 septembre et le 2 novembre, de manière à libérer les joueurs pour la Coupe du monde. Comme d’habitude, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale, dont le tirage est programmé le 7 novembre. Les troisièmes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe de l’Europa League, où ils affronteront les deuxièmes de groupe de l’Europa League pour une place en huitièmes de finale.

Notons déjà que la finale de la Ligue des champions se tiendra le 10 juin 2023 au stade olympique Atatürk d’Istanbul. C’est pour cette raison que le tirage de la phase de groupes se tient dans la capitale turque.