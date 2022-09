Des Brugeois aux Rossoneri en passant par De Bruyne et la surprise Van der Brempt: 23 Belges participent à la Ligue des Champions

La phase de groupes de la Ligue des Champions débute ce mardi avec huit affiches au programme. Cette année, ils seront 23 Belges à pouvoir disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes. Parmi eux, un peu moins de la moitié appartient au Club Bruges, seul représentant belge en C1. Chez les Blauw en Zwart, Simon Mignolet, Hans Vanaken, Brandon Mechele et Dedryck Boyata sont les seuls à pouvoir espérer une place de titulaire. L'effectif brugeois est complété par les jeunes Senne Lammens, Nick Shinton, Ibe Hautekiet, Noah Mbamba, Lynnt Audoor et Cisse Sandra. Pour ceux-ci, il sera très compliqué de grappiller davantage que des miettes durant cette phase de groupes de la Ligue des Champions, tant l'effectif brugeois est grand. Le milieu de terrain Mats Rits est lui absent en raison de la grave blessure qui le tiendra écarté des terrains durant encore plusieurs mois.

Dans les 31 autres formations participant à la compétition européenne, on retrouve 13 autres joueurs belges. Dans son groupe, le Club Bruges croisera la route de Yannick Carrasco et Axel Witsel. Les deux hommes sont titulaires sous Diego Simeone et se rendront en Venise du nord le 4 octobre prochain.

D'autres joueurs belges se croiseront également dans cette phase de poules de la Ligue des Champions. Ainsi, Kevin De Bruyne et Manchester City croiseront le fer avec le FC Séville et son tout dernier transfuge Adnan Januzaj, ainsi que le Borussia Dortmund et sa doublette Thomas Meunier - Thorgan Hazard. Les deux joueurs connaissent un début de saison mitigé avec le club allemand, eux qui ne parviennent pas à enchaîner les rencontres dans le onze de base.

Des joueurs dans le doute, des jeunes qui veulent faire leurs preuves

La situation est encore pire pour Eden Hazard au Real Madrid. Bien inscrit sur la liste du Real Madrid, le Brainois ne joue pratiquement pas depuis le début de la saison et ne devra sans doute pas espérer davantage de temps de jeu en Ligue des Champions. De son côté, Thibaut Courtois est le titulaire indiscutable entre les perches madrilènes. Le meilleur gardien de la dernière saison n'est pas encore rassasié et veut aider son club à réaliser le doublé.

Dans le groupe de la mort, Romelu Lukaku et l'Inter Milan auront fort à faire face au Bayern Munich et au FC Barcelone. D'autant que le Diable est blessé en ce moment. Il manquera la première journée de compétition cette semaine face au Bayern. Si son club espère le récupérer pour les prochains matchs, il pourrait tout de même être absent jusque fin septembre-début octobre, et serait donc forfait pour les rencontres face à Plzen (13 septembre) et au Barça (4 octobre).

Non loin de là, l'AC Milan et ses Belges seront également attendus lors de cette Ligue des Champions. Si Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere et Divock Origi sont bien inscrits dans la liste UEFA des Rossoneri, ce n'est pas le cas d'Aster Vranckx. Le milieu de terrain de 19 ans ne pourra donc pas se montrer durant la phase de poules de la Ligue des Champions. En revanche, si l'AC Milan passe en huitième de finale, l'ancien Malinois pourrait être ajouté sur cette liste.

Dans ce groupe, De Ketelaere affrontera un ancien équipier : Ignace Van der Brempt. L'ancien brugeois avait quitté la Venise du nord pour Salzburg en janvier dernier. Mais les retrouvailles pourraient ne pas avoir lieu puisque le défenseur s'est déchiré un ligament de la cheville droite fin août à l'entraînement et sera absent pour plusieurs semaines.

Enfin, et même s'il n'est pas officiellement belge selon l'UEFA, signalons la présence du jeune Diego Moreira dans l'effectif de Benfica. L'attaquant de 18 ans n'est autre que le fils d'une vieille connaissance du championnat de Belgique : Almani Moreira. Né à Liège et formé au Standard jusqu'en 2020, Moreira possède également la nationalité belge. Il a notamment joué en sélection belge chez les U15 avant de se tourner définitivement vers le Portugal.