La Fédération française de char à voile propose une initiation aux joueurs du PSG

Alors que le PSG dispute son premier match de Ligue des Champions ce mardi face à la Juventus, tout le monde ne parle plus que de la polémique déclenchée par la blague de Christophe Galtier : "Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements. On va voir si on ne peut peut pas se déplacer en char à voile", avait-il répondu sur le ton de l'humour, et à côté d'un Mbappé hilare, à la question d'un journaliste qui voulait savoir si le PSG n'aurait pas pu se déplacer en TGV pour se rendre à Nantes.

Si cette réaction a choqué beaucoup de monde, dont de nombreuses personnalités politiques française, elle a fait sourire la Fédération française de char à voile (FFCV). Profitant de la mise en lumière involontaire octroyée par l'entraîneur du PSG, elle a pris la balle au bond. En effet sur Facebook, la Fédération française de char à voile a lancé un message au groupe parisien : "Nous proposons aux joueurs du PSG de venir faire du char à voile. Merci de parler du char à voile. Prenez vos licences char à voile !"

Mais ce n'est pas tout puisque le président de la FFCV Christophe Roger en a remis une couche chez nos confrères d'Europe 1 : "J'ai le plaisir d'annoncer à Christophe Galtier qu'on peut aller à Nantes depuis Paris en char à voile. Il faut juste 9 heures, un vent bien orienté et constant". Dans une vidéo publiée sur Twitter il a ajouté : "Venez découvrir un sport qui décoiffe."

"Merci au PSG pour cette belle promo", a-t-il également réagi au micro de RTL. "C'est sympathique de faire parler de notre discipline dans les médias".

Reste à savoir si les joueurs parisiens seront tentés par l'expérience.