Mbappé s'exprime sur sa relation avec Neymar: "Il y a de bons et de mauvais moments"

Les propos de Kylian Mbappé sont passés inaperçus à côté de la polémique du "char à voile" déclenchée par Christophe Galtier au sujet du déplacement en avion des joueurs du PSG à Nantes. Mais en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions face à la Juventus, le Français s'est également exprimé sur sa relation avec son équipier Neymar.

Depuis le début de la saison, les observateurs du foot français ont constaté que la relation entre les deux stars du PSG s'était détériorée. Le Brésilien, estimé sur le déclin avait été mis en vente lors du dernier mercato selon L'Équipe et la pépite française n'aurait rien trouvé à y redire. Finalement, Neymar est resté et a connu un début de saison tonitruant alors que Mbappé ne cachait pas sa frustration sur le terrain.

Interrogé sur sa relation tendue avec Neymar, l'attaquant s'est montré évasif : "Cela fait six ans que nous jouons ensemble au PSG. Nous avons toujours eu une telle relation. Il y a du respect entre nous mais il y a de bons et de mauvais moments", a expliqué le Français sans dire dans quelle phase de la relation il se trouvait avec son équipier, "parfois nous sommes les meilleurs amis, et parfois nous nous parlons moins. Notre relation est comme cela. Quand tu mets deux forts caractères ensemble, la relation n'est pas toujours linéaire."

Et si le PSG reçoit un penalty face à la Juventus, qui prendra ses responsabilités ? "Nous verrons bien qui le tirera. Cela dépendra du déroulement du match. Le numéro un ne doit pas tirer tous les penaltys, il faut aussi un peu partager et le sentir."