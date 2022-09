Ce geste est presque passé inaperçu mardi soir: Verratti reçoit un coup de coude de Kimpembe (VIDEO)

Ce mardi soir, le PSG a confirmé qu'il faudrait compter sur lui cette saison en Ligue des Champions, en débutant par une victoire face à la Juventus (2-1).

Ce que l'on retiendra également de ce match, outre les deux buts de Mbappé (qui avait créé une vive polémique la veille de la rencontre), c'est ce coup de coude de Presnel Kimpembe dans son propre équipier, Marco Verratti.

On vous rassure: ce geste était malencontreux et est arrivé au cours d'une célébration après un but de Mbappé. L'Italien, lui, a tout de même dû le sentir passer...